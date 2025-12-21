北海道・千歳警察署は、駆け付けた警察官の胸を突き飛ばした公務執行妨害で疑いで逮捕した恵庭市の運送業の男（41）を、今度は、同居する妻と小学生の男の子への暴行の疑いで再逮捕したと発表しました。男は2025年12月19日午後9時半ごろから午後11時半ごろまで、同居する妻の20代後半の女性の髪を引っ張り、息子の10歳未満の小学生の男児の頬を叩くなどの暴行を加えた疑いが持たれています。2人にけがはないということです。午後11