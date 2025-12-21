A5ランクの黒毛和牛を好きなだけ食べたい…という方にオススメな『銀座のステーキ』新宿店が11月29日にオープンした。『銀座のステーキ』は職人の技術を目の当たりにできるカウンター席で、競りから厳選した最高位A5黒毛和牛を食べ放題形式で提供する鉄板焼きレストラン。ランチは7,480円から、ディナーは11,880円から、極上の黒毛和牛をシェフが目の前で焼いて提供してくれる。個室もあり、A5ランクの黒毛和牛を好きなだけ食べら