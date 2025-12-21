渋野日向子が主催する「2025年 渋野日向子杯 第4回岡山県小学生ソフトボール大会」が19日から2日間、倉敷市の倉敷スポーツ公園で開かれた。【動画】すごい！ 剛速球を投げるピッチャー渋野日向子ゴルフと並行して小学生までソフトボールに熱中していた渋野も出場していた、地元岡山での大会を復活させる形で、2022年に第1回大会を開催。「まさか4回目ができるとは…」と本人は謙遜（けんそん）したが、いまや岡山のビッグイベント