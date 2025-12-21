21日午後、愛知県豊明市の集合住宅で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、21日午後1時40分ごろ、豊明市阿野町稲葉の5階建ての集合住宅で、「4階から爆発音がして、黒煙が上がっている」などと住人から119番通報がありました。消防車など14台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元の4階の1室が全焼し、性別不明の1人の遺体が見つかりました。この部屋には、