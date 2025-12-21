漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系後6：30）。4番手で登場したエバースが、驚異の高得点を獲得し、最終決戦進出へ大きな一歩を踏み出した。【写真たくさん】随時更新！『M-1』敗者復活の模様エバースは870点を獲得（礼二：95、ともこ：96、柴田：98、哲夫：97、後藤：96、山内：97、塙：99、駒場：95、大吉：97）。哲夫は「めちゃめちゃ笑いました。エバースの漫才見て、標