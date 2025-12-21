バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は21日、長崎市のハピネスアリーナなどで12試合が行われ、西地区首位の長崎はSR渋谷に85―71で勝ち、11連勝で23勝2敗とした。名古屋DはFE名古屋に83―87で敗れ、2連敗で5敗目（20勝）を喫した。東地区トップの千葉Jは京都に89―60で快勝し、21勝目（4敗）を挙げた。宇都宮はA千葉を96―83で退け、20勝5敗。