自民党の古屋圭司選対委員長は21日、岐阜県中津川市で講演し、来年の通常国会に関し「おそらく1月23日に開会し、26日から実質審議が始まると思う」と語った。衆院解散については通常国会で成果を上げてからになるとの見方を示した。