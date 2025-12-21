放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。12月14日（日）の放送は、作家の椎名誠さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、椎名誠さん、宇賀なつみ◆印象的だった旅は「パタゴニアでの船旅」今回は、作家の椎名誠さんをスタジオに迎え、旅と酒、創作、そして人生観に