オーブン不要！濃厚「生チョコケーキ」 オーブンを使わずに作れる、「生チョコケーキ」をご紹介。チョコレートを溶かして固めるだけでできるので、普段あまりお菓子作りをしない人でも上手に作れる便利なレシピです。 イチゴを入れて豪華に甘さ控えめな大人の味わいワザいらずのおいしさイベントやおもてなしに便利！お手軽スイーツ 忘年会やクリスマスなど、イベントが増える12月。家でスイーツを作りたいけれど、忙しい師走に