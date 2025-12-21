漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。敗者復活戦から勝ち上がったカナメストーンは３番手で登場すると「ダーツの旅」のロケネタで爆笑を誘った。得点も博多大吉と海原ともこの９４点を筆頭にトータル８３０点の高得点でトップバッターのヤーレンズに次ぐ暫定２位につけた。ツッコミの零士は「最高のお客さんでした！」と観客に感謝。９３点を