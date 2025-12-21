ボートレース住之江のSG「グランプリシリーズ」は21日、最終日11R優勝戦が行われ、毒島誠（41＝群馬）が堂々と逃げ切って1着。昨年12月22日のグランプリ（住之江）以来となる通算10回目のSG制覇となった。2着に新開航、3着は井口佳典が入り3連単＜1＞＜4＞＜6＞は2730円（11番人気）。レース直後のインタビューで「ホッとしました」と語った毒島は「スタートが入って良かったです。1マークも、うまく回れたので良かったです」