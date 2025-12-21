アイドルグループ「≠ME」が21日、公式サイトを更新。今年4月に発生したイベント中止騒動に関して、トラブルの発端となった相手方との示談が成立したことを報告した。賠償金の支払いや、≠ME関連イベントの立ち入り禁止などを誓約させたという。グループの公式サイトで「平素より、≠MEに多大な応援をいただきまして、誠に有難うございます。このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立