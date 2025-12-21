プロ野球、オイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見が行われ、NPBから6人の選手が加わることになりました。 NPBから6人が入団 12月16日行われたオイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見。広島東洋カープでセ・リーグ三連覇を経験した松山竜平選手や日本ハムの守護神として活躍した石川直也投手など、NPBから6人の選手が加入しました。 「新潟で暴れたい」 【松山竜平選手】「来季コーチにも就任