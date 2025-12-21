番組30年の歴史の中から票を集めたのはどのグルメか！？事前に行ったインターネットアンケート、番組公式X、街頭インタビューで上位に入ったグルメを全7部門で一挙にお届け！「視聴者が食べてみたいDASHグルメ大発表スペシャル」！まずは、DASHといえば【巨大グルメ部門】！神奈川県・城ヶ島では、巨大伊勢海老“赤い将軍"を豪快に揚げて『巨大伊勢海老天丼』に！城島いわく「将軍超えて王様」級の味に！北海道・知床では、“北海