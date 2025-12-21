小泉防衛大臣が佐世保市の陸上自衛隊相浦駐屯地を訪れ、水陸機動団の訓練を視察しました。 小泉大臣は陸上自衛隊「水陸機動団」が配備されている相浦駐屯地を訪れ、オスプレイを使った訓練などを視察しました。 視察後、今年8月に日米間で合意された佐世保市の前畑弾薬庫の移設・返還について「今後できる限り早期に実現するよう精力的に進める」と述べました。 小泉大臣は22日、長崎市で護衛艦の命名・進水式に出席します。