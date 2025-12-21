ESSEでは、読者約400人の「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここではスキンケア・ボディケア部門で選ばれた名品を8つピックアップ。化粧水や乳液からシャンプー・歯みがき粉まで、リアルに愛用している読者のコメントつきでご紹介します。2025年に愛された「スキンケア」4つスキンケア部門は使い心地のよさがポイント！保湿効果やシミ対策が期待できるアイテムも多数ライ