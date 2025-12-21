◇NTTラグビーリーグワン1部第2節静岡22―26BL東京（2025年12月21日静岡・ヤマハスタジアム）3連覇を目指すBL東京が、今季初白星を挙げた。前半6分、SOリッチー・モウンガ（31）が先制トライを挙げるなど序盤から主導権を握ると、後半22分に一度は19―22と勝ち越しを許したが、同24分のCTBセタ・タマニバル（33）のトライで再逆転。終盤は静岡の猛反撃を受けたが、高い集中力と堅い防御で逃げ切った。「最後は必死でした