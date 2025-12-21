漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて審査員を務めるお笑いコンビ「ミルクボーイ」駒場孝（39）のコメントがSNSで話題となった。2組目に登場した「めぞん」に94点の高得点を付けた駒場。他の審査員から歌ネタに対して辛口の評価が出る中、「めちゃめちゃええっすねえ」とニヤリ。「“逃げろ！”が出たのがめぞんの一番めっちゃええとこやと思って。一発目で