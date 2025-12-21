横浜市の山下ふ頭で２０日から、倉庫内の巨大な空間を活用した映像と音楽によるアート企画「ザ・ムービアムヨコハマ」が開かれている。横浜港に面した倉庫「４号上屋」に、約１８００平方メートルの会場を用意。モーツァルトらのクラシック音楽が流れる中、オーストリアの画家グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの名作約２８０点を、１時間ほどにわたり壁や床に映し出している。来場者は作品の世界に入り込んだような感覚