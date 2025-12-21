フリーアナウンサーでタレント森香澄（30）が21日、KITTE大阪で「JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse点灯式」に登壇した。「幼いころに物語で見た馬のいる風景」をテーマにしたファンタジーな世界観を演出したイルミネーションに「すごい、馬がかわいすぎます」と声のトーンを上げ、「夢の中から出てきたようです」と笑顔を見せた。30歳になり初めて迎えるクリスマスは「仕事です。マネジャーさんに1人でいるほうが辛いので