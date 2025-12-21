Image: Hyakuseki こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。せっかくの休みに身体を動かしたいのに、足元が濡れる不快感や後片付けの手間を考えると、どうしても1歩が踏み出せない。でも、もし雨の日こそ走りたくなる1足があるとしたら、ランニングはもっと楽しくなるのでは？雨の日こそ走りたくなる。常識を覆す「撥水性」と驚きの「軽さ」