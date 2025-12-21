Photo:中川真知子 購入したのは2年ほど前。デザイン、機能、味のすべてに惚れて、よほどのことがない限り浮気しないと思うほど惚れているのが、STTOKE（ストーク）のタンブラーです。内側がセラミックコーティングになっていて、汚れや匂いがつきにくく、なんなら飲みものの味も美味しく感じられる。いつものインスタントコーヒーが芳醇に感じられたときは驚きましたね。蓋を変えることで容