愛猫とのクリスマスで起こりうるトラブル5選 クリスマスシーズンは、部屋の飾りつけや特別な料理など、いつもと違う環境により猫が思わぬ行動を取ることがあります。ここでは、特に注意したい5つのトラブルを紹介します。 1.クリスマスツリーの飾りを誤飲する キラキラしたオーナメントやリボン、ラメの装飾は、猫にとって最高のおもちゃのように見えます。しかし、口に入れて遊ぶうちに誤って飲み込