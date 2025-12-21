２１日放送のフジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜・午前７時）に、北京五輪代表で全日本選手権に出場中のフィギュアスケーターの坂本花織（２４）と樋口新葉（２４）、平昌五輪代表でプロフィギュアスケーターの田中刑事（３１）が出演。今季での競技生活引退を表明している坂本と樋口が引退後について語った。現在はコーチとして後進の指導にあたっている田中が「来年は？」と尋ねると「コーチ？コーチっていって