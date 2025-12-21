◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われています。この大会に出場している樋口新葉選手は今季限りでの現役引退を発表。全日本フィギュアでの最後の滑りとなりました。ショートプログラムでは69.47をマークし8位につけていた樋口選手。フリー演技でリンクに姿を現すと観客からも大歓声があがります。