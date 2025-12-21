「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している２２年北京五輪代表の樋口新葉（２４）＝ノエビア＝が演技を完遂し、フリー１３３・５９点、合計２０３・０６点をマークした。冒頭のダブルアクセル−３回転トーループの連続ジャンプは後半ジャンプの着氷が乱れたが、続く３回転ルッツ、３回転ループ、