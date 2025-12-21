襲撃事件の現場となった台北市の繁華街・中山の商業施設＝20日（共同）【台北共同】台北市中心部で男が買い物客らを襲撃し3人が死亡した事件で、地元警察は21日、死亡した容疑者の男（27）が昨年4月から犯行を「周到に計画していた」と発表した。現場で使った発煙弾は24個に上るという。警察によると、容疑者は昨年4月から手袋や防毒マスク、工業用アルコールなどを購入し始めた。今年1月にはサバイバルゲームで使用すると偽り