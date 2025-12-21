グラビア南あみ（年齢非公表）が21日までにインスタグラムを更新し、悩殺ポーズ写真を公開している。鮮やかなイエローのランジェリー姿で、テーブル上で腰を浮かせ、あおむけにのけぞる挑戦的なポーズ。美しい体のラインが強調され、両手を上げてきれいなワキも全開だ。刺激的な写真の投稿にフォロワーから「スタイル最高」「最高に、めっちゃくちゃ可愛いです」「きゃわ」などの反応が寄せられている。南は投稿で「めちゃめちゃ腹