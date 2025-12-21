1歳の男の子が転んでしまわないかと心配で仕方がないサモエドさん。本当のお姉ちゃんのように常に寄り添い、見守るお姿が話題になっているのです。 一生懸命、よちよちと歩く男の子。心配そうに寄り添うサモエドさんのお姿は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：よちよちと歩く1歳の男の子→『転ばないかな？』と心配する大型犬が…まるで『本当の姉』のような