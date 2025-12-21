プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは21日、ホームでサンロッカーズ渋谷とのGAME2に臨み、85-71で勝利。 20日のGAME1も102-70で勝利していて、リーグ戦11連勝とし西地区首位をキープしています。