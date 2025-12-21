森保監督は「来てもらえる中で最も強いチーム」を要望した(C)産経新聞社12月19日、日本サッカー協会は来年5月31日に日本代表が国立競技場で、国際親善試合を行うことを発表した。6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合として位置づけられ、対戦相手は今後発表となる。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべるシーンもすでに、来年3月にはウェンブリー