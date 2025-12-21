２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権。今季限りでの引退を表明している女子の樋口新葉（わかば）（ノエビア）が、最後の全日本で躍動感あふれる演技を披露。涙あり笑顔ありの最後の全日本だった。（デジタル編集部）前回北京五輪４位の樋口が、最後の全日本で集大成の演技を披露した。６月の引退表明時には、「一つ一つの試合が最後になる（可能性がある）ので、自分が納得できることを一