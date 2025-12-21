12月21日、中京競馬場で行われた第12Rで、キントラダンサー（富田暁騎手）は最後の直線コースで外側に斜行したため、ビップジーニー（丸山元気騎手）の進路が狭くなった。この件について、富田暁騎手は、2026年1月10日（土）から1月17日（土）まで8日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止処分となった。