12月21日、中京競馬場で行われた第12Rで、菅原明良騎手がリチャードバローズに騎乗して1着となり、JRA通算400勝を達成した。達成後、菅原騎手は「最終レースのゲート裏で厩務員さんから『あと1つで400勝だね』と言われて気づきました」と振り返り、「達成できてすごく嬉しく思いますし、これまでたくさん乗せていただいた関係者の皆様や馬主の皆様、馬に感謝したい」と喜びを語った。【スワンS】菅原明「当初の予定とは違った