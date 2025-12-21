12月21日、阪神競馬場で行われた第7Rで、C.ルメール騎手はヴァリージアに騎乗して1着となり、JRA通算2112勝を達成した。これは、河内洋元騎手の持つJRA通算2111勝の記録を抜き、JRA史上単独第8位の記録となる。C.ルメール騎手JRA通算2100勝達成河内洋元騎手を抜く記録ルメール騎手は達成後、「うれしいです。すごいと思います。日本に来た時は、トップエイトは全然思ってなかった」と喜びを語り、「河内さんもレジェンドジョッ