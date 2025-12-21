iFLYTEK JAPANが、AIによる文字起こしや要約機能を備えたスマートウォッチ「iFLYTEK AIWATCH」を発表した。会議や打ち合わせの録音から文字起こし、要約、タスク抽出までをAIが自動でこなしてくれる。アナログ針を持つ高級感のあるデザインを採用し、ビジネスシーンでも違和感なく使えるようにした。クラウドファンディング「Makuake」で先行予約販売を開始した。一般販売価格は46,300円で、早割価格は32,790円から。先行予約販売