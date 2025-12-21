2022Ç¯¤Î¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç½Å¾Þ5¾¡¤òµó¤²¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î21ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´§·´¿·´§Ä®¤Î¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤Ï2019Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¥é¥Ë¡¢Êì¥µ¥ê¥¨¥ë¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¥³¥ê¥¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥ê¥á¥¤¥¯¤¬Ï¢ÇÆ¡Ä