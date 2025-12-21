【モデルプレス＝2025/12/21】元TOKIOの松岡昌宏が、21日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。かつて「結婚する」と言った元恋人について明かす一幕があった。【写真】松岡昌宏、会見で涙 元メンバーへ厳しい言葉◆松岡昌宏、15歳の時の元恋人との思い出を回想この日は、高校1年生の15歳の時に交際していた元恋人との思い出を振り返った松岡。当時はクラスメイトや先輩を呼び捨てで呼んでいたそうで、元