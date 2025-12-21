ヨーロッパ企画第44回公演『インターネ島エクスプローラー』に出演する金子大地さんにお話を伺いました。「今回も、なんじゃこりゃってものが登場します（笑）」わずか1日だけ時間を遡れるタイムマシンだったり、大阪の町が突如テクノロジーに襲われたり。突拍子もない設定で、壮大なのにお茶の間感のあるコメディを生み出してきた劇団、ヨーロッパ企画。代表を務める上田誠さん作・演出の新作『インターネ島エクスプローラー』は