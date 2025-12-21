元SKE48の女優北野瑠華（26）が21日、セカンド写真集「ヴィーナスの、誕生」（白夜書房）の発売イベントを行った。昨年9月のファースト写真集「触れて、みる？」に続き、2年連続の写真集発売となった。「ファースト写真集が、予想以上の話題になって、早くセカンド写真集を出して欲しいと言う声が届いていました。皆さんが忘れないうちに出したいと思っていたけど、まさかこんなに早く出せるとは、びっくり。撮影は早くやっていた