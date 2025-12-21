Q. 金利1.00％の、香川銀行セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」に50万円を1年間預けたら利息はいくら？「金利1.00％の、香川銀行セルフうどん支店の『超金利トッピング定期預金』が気になっているんですが、50万円を1年間預けたら利息はいくらになりますか？」（匿名希望）A. 年1.00％なら税引前の利息は5000円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約3985円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、香川