?Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬?¤È¥í¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö(70)¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Î?2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥Õ¥ì¥¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Î²£¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£19Æü¤ËÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Ä¾Á°¤Î1Ëç¤Ç¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¡£µã¤¤¤¿