◆全国高校駅伝（21日、たけびしスタジアム京都発着）筑紫女学園は16位に終わり、30回目の都大路を4年連続の入賞で飾れなかった。◆九州・沖縄勢の女子総合成績はこちら1区佐々木玲奈（3年）が区間43位とブレーキ。後続が力走して意地を見せたが、区間7位で7人抜きしたアンカーの大熊さわ（同）は「2年連続入賞してきて、負けるのがこんなに悔しいのかと思った。後輩たちに入賞を経験させられなくて申し訳ない」と涙した。長