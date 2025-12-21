21日午後5時20分ごろ、横浜市泉区上飯田町で「工場から炎が見えて爆発音がする」と近隣住民から119番があった。神奈川県警や消防によると、自動車関連工場から出火したとみられ、男性1人が負傷したとの情報があり詳しい状況を調べている。現場は相鉄いずみ野線いずみ中央駅から北西約1.3キロの住宅が立ち並ぶエリア。