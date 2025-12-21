漫才ナンバー１決定千「Ｍ-１グランプリ２０２５」（ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系）決勝が２１日、開催された。笑神籤を引く１番手として、東京五輪・柔道金メダリストの阿部詩選手が登場。揺れるパールのイヤリング、フロント部分の白いレースが爽やかな水色のブラウスに黒いスカートで、愛くるしい笑顔を浮かべて大役を務めた。アイドル顔負けのビジュアルに、ＳＮＳ上では「阿部詩かわいすぎいいぃ」「めちゃくちゃ可愛