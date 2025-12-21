◆ラグビーリーグワン第２節神戸２８―２３三重（２１日三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）ラグビー・リーグワンの第２節が行われた。神戸が三重との接戦を制し、今季初勝利となった。大雨の中試合が行われ、神戸にハンドリングエラーが相次いだ。そのたびに三重がＰＧで得点を重ねた。前半２３分にＷＴＢ植田和磨が得点したが、７―１２とリードを許したまま試合を折り返した。ハーフタイムで「神戸らしいアタックを」と再