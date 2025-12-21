漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。３年連続で決勝進出のヤーレンズは阿部詩が引いたくじの結果、トップバッターで登場。スピーディーなしゃべくり漫才で満場を爆笑に包んだボケの楢原真樹は「手応えあり！」と叫ぶと仮面ライダーポーズ。審査員の得点も海原ともこの９７点を全員が９０点以上でトータル８４３点の高得点。ネットの反応も同