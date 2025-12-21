「大相撲・冬巡業」（２１日、埼玉・新座市民総合体育館）幕内藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝が弟で埼玉栄高相撲部の斎藤夕剛（１年）に稽古をつけた。この日は同じ埼玉栄出身の大関琴桜、関脇王鵬、翔猿、大栄翔、琴勝峰、豪ノ山とともに、ちびっ子への稽古に続き、相撲部の後輩を相手にした。父に甲山親方（元幕内大碇）、もう一人の弟は幕下碇潟（伊勢ノ海）で、三兄弟長男の藤ノ川が末弟に胸を出した。藤ノ川は「胸を出す