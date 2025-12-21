コスプレーヤーえなこ（31）が21日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。えなこは「今日は20時からYouTubeで配信するよ」と告知し、赤いバラ模様が目を引く、艶やかなランジェリー姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「かわゆ過ぎる」「とってもとっても素敵ですヨ」「おーー!きれい」とコメントが寄せられている。