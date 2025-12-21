日本サッカー協会(JFA)は21日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」(茨城)に臨むU-22日本代表において、流通経済大のDF塩川桜道が怪我で不参加となり、代わって鹿島アントラーズユースのDF大川佑梧を追加招集すると発表した。同代表は24日の準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。27日に3位決定戦と決勝が行われる。